إستقالة وزير العلاقات الدستورية من الحكومة التونسية

أعلن مهدي بن غربية وزير العلاقات الدستورية والمجتمع المدني إستقالته من منصبه الوزاري وهذا عبر فيديو نشره على صفته الرسمية الفيسبوك.

وقال في الفيديو المنشور،أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قبل إستقالته.

وعبر الوزير المستقيل أن خدمة تونس لا يجب أن تكون عبر المنصب الوزاري مؤكدا،أن الإستقالة أرجعت له الحرية في التعبير.

مضيفا،أنه سيدافع ويساند مواقف الحكومة دون أن يكون مطالبا بواجب التحفظ المفروض على أعضاء الحكومة التونسية.

معتبرا أن الحكومة الحالية قامت بإصلاحات ساهمت في تعافي الإقتصاد الوطني بتونس.