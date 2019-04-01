إستقالة 20 عضوا من المجلس الشعبي البلدي بالأغواط
أقدم 20 عضوا من المجلس الشعبي البلدي لبلدية الأغواط على تقديم استقالتهم من مناصبهم على خلفية تعيين نائب عن جبهة التحرير الوطني رئيسا لبلدية الأغواط.
بعد خروجه من السجن مباشرة عقب اتهامات طالته رفقة نواب آخرين باختلاس وتبديد المال العام.
و ينتمي النواب المستقيلون إلى أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، وحركة مجتمع السلم .
الجدير بالذكر أن بلدية الأغواط كانت تعيش حالة من الانسداد الإداري منذ اكثر من 3 أشهر.
وهذا عقب وفاة رئيس المجلس الشعبي البلدي الفائز بالانتخابات المحلية بشير بن بهاز .
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*كونيناف رضا
*كونيناف نواح طارق
*كونيناف عبد القادر كريم
*حداد علي
*طحكوت محي الدين
*طحكوت ناصر
*حداد عمر
*طحكوت بلال
*بعيري محمد
*ولد بوسيف محمد
*بودينة براهيم
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