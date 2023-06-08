إستقبال أزيد من 5 آلاف حاج جزائري بمكة المكرمة

كشف رئيس مركز بعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة، عن إستقبال ما بين 4 و 8 جوان الجاري. أزيد من 5 آلاف حاج قادمين من مختلف مناطق الوطن عبر مطاري جدة والمدينة المنورة. لأداء مناسك الحج بالبقاع المقدسة.

وأضاف ذات المتحدث، أن الديوان الوطني للحج والعمرة قد تكفل بـ 15 رحلة. في حين تكفلت الوكالات السياحية بـ 9 رحلات أخرى. مشيرا إلى أن “كل الفروع واللجان تعمل بشكل منسق فيما بينها من أجل تحسين التكفل بضيوف الرحمان”.

للتذكير، فإن لجنة الإرشاد الديني والفتوى لبعثة الحج الجزائرية بمكة المكرمة كانت قد أوضحت بأن المرضى وكبار السن والنساء الحوامل وحتى المرافقين. لهم يسقط عنهم المبيت في منى ويكفيهم أن يوكلوا غيرهم من أجل أن يرجموا بدلا عنهم.