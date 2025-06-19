إستقبال السفينة الجديدة “فينيزلوص” للنقل البحري للمسافرين
بقلم أمينة داودي
وصلت اليوم الخميس السفينة اليونانية المستأجرة “فينيزلوص”. وهي التي استأجرتها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
السفينة بطاقة إستيعاب أزيد من 2000 مسافر و 750 مركبة وسيتم استغلال السفينة عبر خطي الجزائر / أليكانت ، وهران / اليكانت.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أول رحلة ستكون يوم الأحد 22 جوان 2025، تربط بين ميناء الجزائر العاصمة /وميناء مرسيليا.
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