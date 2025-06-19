إستقبال السفينة الجديدة “فينيزلوص” للنقل البحري للمسافرين

وصلت اليوم الخميس السفينة اليونانية المستأجرة “فينيزلوص”. وهي التي استأجرتها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

السفينة بطاقة إستيعاب أزيد من 2000 مسافر و 750 مركبة وسيتم استغلال السفينة عبر خطي الجزائر / أليكانت ، وهران / اليكانت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أول رحلة ستكون يوم الأحد 22 جوان 2025، تربط بين ميناء الجزائر العاصمة /وميناء مرسيليا.

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