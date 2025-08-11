إستقبال الفريق الوطني المشارك في المسابقة الدولية في الروبوت والذكاء الاصطناعي

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، على استقبال الفريق الوطني الذي مثّل الجزائر في فعاليات المسابقة الدولية للشباب في الروبوت والذكاء الاصطناعي (IYRC 2025)، التي احتضنتها جمهورية كوريا الجنوبية، يومي 5 و6 أوت 2025.

وهنّأ الوزيران أعضاء الفريق على مشاركتهم المتميزة، مثمنين الجهود التي بذلوها وتشريفهم للجزائر في هذا المحفل العلمي العالمي. الذي عرف مشاركة أكثر من 30 دولة. كما دعوا التلاميذ المتوجين إلى مواصلة العمل والإبداع لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في الاستحقاقات المقبلة.

وقد توج الفريق الوطني بثلاث ميداليات عالمية مستحقة:

الميدالية الذهبية (المرتبة الأولى)، عن مشروع MEDICart - روبوت ذكي يقدم حلولاً متقدمة في مجال الرعاية الصحية باستخدام الرؤية الحاسوبية.

والميدالية الفضية (المرتبة الثانية)، عن مشروع ECOSORT – روبوت بيئي ذكي يساهم في تصنيف النفايات تلقائيًا ويُعد نموذجًا للاستدامة البيئية.

وكذا الميدالية البرونزية (المرتبة الثالثة)، عن مشروع Smart Zoo – نظام ذكي يعتمد على إنترنت الأشياء للعناية التلقائية بالحيوانات.

كما تندرج هذه المشاركة النوعية ضمن الرؤية الاستراتيجية لقطاع التربية الوطنية. الرامية إلى اكتشاف المواهب العلمية الشابة ومرافقتها، وتشجيع الابتكار. وتعزيز حضور الجزائر في الفضاءات العلمية الإقليمية والدولية، تجسيدًا لالتزامات وتوجيهات رئيس الجمهورية. في مجال رعاية التميز المدرسي والاستثمار في العقول المبدعة لبناء مدرسة الجودة.