إستقبال المعنيين باكتتاب التصريحات السنوية للنتائج والمداخيل كل أيام الأسبوع

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن إستقبال المكلفين بالضريبة المعنيين باكتتاب التصريحات السنوية للنتائج والمداخيل “سلسلة ج1، ج4، وج11، كل أيام الأسبوع.

وحسب بيان للمديرية العامة للضرائب، فإن هذا القرار جاء نظرا لاقتراب التاريخ الأقصى “31 ماي 2023” لانتهاء المدة المخصصة لإكتتاب هاته التصريحات.

حيث تم إصدار تعليمات لجميع المصالح الجبائية المعنية لضمان استقبال المكلفين بالضريبة كل أيام الأسبوع وهذامن اجل تمكينهم بالقيام بالإجراءات التصريحية وبغرض مرافقتهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن المكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب المسيرة تحت النظام المعلوماتي “جبايتك” بوسعهم القيام عن بعد بالتزاماتهم التصريحية في الآجال المحددة.

هذا وتنفي المديرية العامة للضرائب كل الأخبار المغلوطة التي تم تداولها بشأن تمديد آجال اكتتاب التصريحات السنوية.