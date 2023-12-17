إستقبال دفعة من طلبة الكاميرون في إطار وسم “أدرس بالجزائر”

استقبلت أمس السبت، دفعة من طلبة دولة الكاميرون المقدرة بـ 11 طالب، بمطار هواري بومدين الدولي، وهذا في إطار وسم أدرس بالجزائر” study in Algeria “.

وتندرج هذه الخطوة في إطار عملية التكفل وإستقبال الطلبة الدوليين المزاولين دراستهم بالجامعات الجزائرية. وبناءا على توجيهات المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، مراد قريشي.

وأوضح الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه يتم التكفل بهؤلاء الطلبة على مستوى الإقامة الجامعية معالمة 5. قبل توجيههم إلى مختلف جامعاتهم عبر ربوع الوطن.

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