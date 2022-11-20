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قناة النهار

إستقبال رئيس الجمهورية في الدوحة لحضور إفتتاح مونديال قطر

بقلم قناة النهار
إستقبال رئيس الجمهورية في الدوحة لحضور إفتتاح مونديال قطر
قطر
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إستقبال رئيس الجمهورية في الدوحة لحضور إفتتاح مونديال قطر

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