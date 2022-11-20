قناة النهار إستقبال رئيس الجمهورية في الدوحة لحضور إفتتاح مونديال قطر بقلم قناة النهار نشر في 20 نوفمبر 2022 - 10:43 قطر شارك غرِّد أرسل 176 0 إستقبال رئيس الجمهورية في الدوحة لحضور إفتتاح مونديال قطر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/SzWZy اقرأ أيضا انطلاق عملية جني الذرة الصفراء وتوقعات بانتاج 60 قنطار في الهكتار بالنعامة قناة النهار 09 نوفمبر أبو الغيط: الإرهـ.اب والميليشيات وأطراف غير عربية تحرض على تدخلات غير حميدة بغرض فرض النفوذ قناة النهار 01 نوفمبر طالع هابط: النوي يشكر والي ولاية تيسمسيلت على كل ما يقوم به ويطلب من المواطنين الوقوف معه قناة النهار 03 نوفمبر حسام زكي يؤكد على تبنّي وزراء الخارجية العرب للقرارات السابقة بشأن السودان قناة النهار 30 أكتوبر إبراهيم الشنوي: هدفي الزواج بجزائرية وعيش حياتي في الجزائر قناة النهار 09 نوفمبر صريح جدا: هكذا يحتفل الزوج الجزائري بعيد ميلاد زوجته قناة النهار 17 نوفمبر رئيس مجلس السيادة السوداني : الأمة العربية تنتظر منا التخطيط العلمي و التنفيذ الملتزم بالروح القومية قناة النهار 02 نوفمبر إبراهيم الشنوي يمـ.وت على الممثل "صالح أوقروت" ويقلده في أغنية "جا الماء نوض تعمر" قناة النهار 09 نوفمبر أمام ركود المشهد السياسي.. الأحزاب تشرع في التحضير لمؤتمراتها العادية قناة النهار 09 نوفمبر بجاية: شاهد الدرك الوطني يجحز أزيد من 26 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة بالقصر قناة النهار 09 نوفمبر