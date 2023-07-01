إستقبال طعون التوجيه لتلاميذ البيام قبل 16 جويلية

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني أمرتهم من خلالها، بالشروع في جمع طعون توجيه التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط في أجل أقصاه 16جويلية الجاري.

وحسب المراسلة التي تحوز “النهار أون لاين”، على نسخة منها فإن الطعون تشمل أيضا توجيهات تلاميذ السنة أولى ثانوي جذع مشترك. حيث تجمع الطعون على مستوى مركز التوجيه المدرسي والمهني الذي يتولى تنظيمها ودراستها.

كما تعقد اللجنة الولائية للطعن اجتماعها يومي الأربعاء والخميس 19 و20 جويلية 2023 للبث في الطعون المقدمة وفق المبررات المنصوص عليها في القانون.

هذا وتحجز قرارات اللجنة الولائية للطعن عبر حساب رئيس المصلحة المكلف بالدراسات والإمتحانات، أو المكلف بالتنظيم التربوي حسب الحالة. وذلك فور الانتهاء من أشغال اللجنة بغية تمكيمن، أولياء التلاميذ المعنيين من الإطلاع عليها في الفضاء المخصص لهم.

وحسب الوزارة فان عملية التوجيه ترمي إلى الضبط المحكم والدقيق لمختلف المراحل المرتبطة بعملية الطعن. في قرار مجلس القبول والتوجيه الى الطور ما بعد الإلزامي. وقرار مجلس القبول والتوجيه في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

كما أمرت الوزارة بتوظيف كل الوسائل المتاحة لاسيما عند تسليم كشوف تقييم نتائج الفصل الثالث. وعبر فضاء الأولياء في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية. ومن خلال نشر نسخة من قرارات ذات المجالس على مستوى المؤسسة التعليمية.

كما يتم إعلام أولياء التلاميذ المعنيين بإمكانية تقديم الطعون في قرارات ذات المجالس في نفس الدورة.

ويتولى مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني إجراء مقابلات مع أولياء التلاميذ المعنيين. لتقديم كل التوضيحات الخاصة بقرارات توجيه أبنائهم.

ويقوم أولياء التلاميذ المعنيين بملء استمارة طلب الطعن التي يستخرجونها من الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. أوتسلم على مستوى المؤسسة التعليمية، كما يتعين عليهم توقيعها وإيداعها لدى إدارة المؤسسة مقابل وصل يسلمه لهم.