إستقبال فريد من نوعه لبونجاح في طهران!!

تحصل الدولي الجزائري، بغداد بونجاح على إستقبال فريد من نوعه في “طهران” وذلك قبل مواجهة ناديه السد أمام نظيره “بيروزي”.

وتنقل مُشجع إيراني لمقر إقامة “عيال الذيب” حاملا لصورة كبيرة لمُهاجم المُنتخب الوطني ومكتوب فيها :”نجم منتخب الجزائر فن ومهارة”.

وأضاف :”حُبك جابني الى هنا” وهو مايُوضح مدى تعلق الشاب الإيراني بإبن وهران الذي أصبح نجما حتى في القارة الآسيوية.

وسيواصل النجم الأسبق للحراش تواجده الأساسي مع فريقه اليوم في رابطة الأبطال الآسيوية، ساعيا لمواصلة تربعه على صدارة هدافي المُنافسة.