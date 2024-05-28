إستقبال مساعدات موجهة للشعب الصحراوي بميناء وهران

تم بميناء وهران إستقبال مساعدات مختلفة موجهة لفائدة الشعب الصحراوي قدمتها جمعيات إسبانية.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي التي أشرفت على عملية إستقبال هذه المساعدات. شملت المساعدات التي قدمتها جمعيات ومنظمات إسبانية متضامنة مع الشعب الصحراوي. 70 أجهزة من المعدات وحوالي 500 طن من المواد الغذائية. بالإضافة كذلك إلى الألبسة وتجهيزات موجهة لمؤسسات طبية وتربوية.

ونوهت حملاوي بالتسهيلات التي تقدمها مختلف الأطراف العاملة بميناء وهران لضمان تفريغ المساعدات الموجهة للشعب الصحراوي. سواء تلك التابعة للهلال الأحمر الجزائري أو برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. أو غيرهما من الجهات الداعمة للشعب الصحراوي.

كما أشاد مدير التعاون في الهلال الأحمر الصحراوي السالك بوسيف في تصريح “لوأج” بالدعم الكبير الذي يلقاه الشعب الصحراوي من قبل الحكومة والشعب الجزائريين. وهو دعم يمتد لـ 52 سنة هي عمر كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال”.

وعاينت حملاوي رفقة مديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر ألين رومونج. ومسؤولي ميناء وهران ظروف معالجة المساعدات الموجهة للشعب الصحراوي. والتي يتم استقبالها على مستوى هذه المؤسسة المينائية منها مجموعة من الحاويات تضم مساعدات غذائية قدمها برنامج الغذاء العالمي لفائدة الشعب الصحراوي.