إستقبال 100 طفل من الجالية الجزائرية بوهران

حل مساء اليوم الخميس بوهران 103 طفلاً وطفلة من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر وبالضبط من العاصمة الفرنسية باريس مرفقين بـ 12 مؤطراً و مؤطرة.

وحسب وكالة الأنباء، تم استقبال الأطفال بمطار “أحمد بن بلة” الدولي قبل نقلهم إلى مخيم الشباب ”صلامندر” بمستغانم للإقامة لمدة 14 يوماً.

وصرح المدير المركزي بوزارة الشباب والرياضة، رحال نذير، بأن هذه العملية تأتي ”تنفيذا لتعليمات السيد عبد المجيد تبون التي أسداها في اجتماعات مجلس الوزراء لاستضافة 2.000 طفل من أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر”.

موضحا أن الأمر ”يتعلق بعملية وطنية تهدف إلى ربط أبناء جاليتنا بالخارج بوطنهم الأم من خلال برمجة عدة نشاطات منها زيارة المواقع التاريخية والسياحية. حتى نبرز ما تزخر به الجزائر من إمكانيات ومؤهلات في هذا المجال ونساهم في ترسيخ وتقوية ثقافة الانتماء لدى هؤلاء الأطفال”.

كما أكد مدير الشباب والرياضة لوهران عادل تجار بأن هذه العملية، التي تنظم للصيف الثاني على التوالي، تخص في مرحلتها الأولى، التي انطلقت اليوم، 1.000 طفل وطفلة.

على أن تتبعها عملية ثانية بعد أسبوعين من الآن يتم خلالها استقبال نفس العدد من الأطفال أبناء الجالية الجزائرية بالخارج لقضاء 14 يوما أيضا بمختلف مراكز الشباب الواقعة ببعض المدن الساحلية.

وأوضح نفس المتحدث بأن اختيار الأطفال المعنيين لقضاء العطلة بالجزائر تم بالتنسيق مع مسجد باريس في إطار الاتفاقية الممضاة بين هذه الهيئة ووزارة الشباب والرياضة.

مذكرا بأن قطاع الشباب والرياضة سبق له في الأسابيع الأخيرة وأن استضاف شبابا يبلغ عمرهم أكثر من 14 عاما.

وجاء الدور الآن على تكفل وزارة الشباب والرياضة بشريحة الأطفال من7 إلى 14 سنة لقضاء عطلهم عبر السواحل الجزائرية.