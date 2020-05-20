إستقرار أسعار النفط بعد تراجع المخزونات الأمريكية

إستقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، رغم مؤشرات على تحسن الطلب وإنخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، حيث كبحت المخاوف حيال التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا.

وسجلت العقود الآجلة لخام البرنت 34.75 دولار للبرميل .

وتراجعت العقود الآجلة لعقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 31.94 دولار للبرميل.

وتراجعت المخزونات الأمريكية بـ 4.8 مليون برميل إلى 521.3 مليون برميل في أسبوع حتى 15 من شهر ماي وفق بيانات المعهد الأمريكي.