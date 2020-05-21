إستقرار أسعار النفط سقف 35 دولارا للبرميل

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إستقرار أسعار النفط سقف 35 دولارا للبرميل
بقلم إيمان عياش

إستقرت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ ساهم الانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية على ذلك، وتخفيضات الإنتاج التي طبقها كبار منتجي النفط.
وإرتفعت العقود الآجلة لخام البرنت 36.75 دولار للبرميل، أي بإرتفاع 0.6 بالمائة.
كما إرتفعت العقود الآجلة لعقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 33.86 دولار للبرميل لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي.
وقال الأمين العام لمنظمة “الأوبك”، إنّ المنظمة متشجعة بفعل إرتفاع الأسعار والإلتزام القوي بتعهدات خفض الإنتاج.


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