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إستقرار أسعار النفط

بقلم نادية بن طاهر
إستقرار أسعار النفط
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عرفت أسعار النفط، إستقرارا، في التعاملات المبكرة هذا الجمعة، بعد مكاسب قوية تجاوزت 3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وجاء ذلك، وسط مؤشرات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتطورات إيجابية في العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية.

وارتفع خام برنت سبعة سنتات أي ما يعادل 0.1 بالمئة ليصل إلى 62.91 دولار للبرميل.

بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس المقدار إلى 59.98 دولار.

وكان خام برنت قد أنهى جلسة يوم الخميس مرتفعا بنسبة 2.8 بالمئة. في حين سجل الخام الأمريكي مكاسب بلغت 3.2 بالمئة.

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