إستقرار السوق في رمضان ..هكذا علّق رئيس الجمهورية 

وخلال خلال لقاء دوري مع الصحافة كشف رئيس الجمهورية أن سرّ الاستقرار في السوق هو التحضير التجاري المبكّر ، وغياب الوسطاء في عمليات البيع للمواطنين.

وأضاف رئيس الجمهورية أن برنامج إستيراد اللحوم ضبط منذ 4 أشهر ليكون جاهزا لشهر رمضان. كما أنالقطاعات الوزارية المعنية بملف رمضان نجحت في تسييره.

وبالمناسبة شكر رئيس الجمهورية كل التجار وممثليهم، وكذامجلس تجديد الاقتصاد الجزائري على مجهوداتهم لاستقرار السوق.

وأكد رئيس الجمهورية أن الأسعار في شهر رمضان لم تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن. كما قال بهذا الخصوص “نسعى لتحقيق الوفرة تفاديا لارتفاع الأسعار التي تخلقها الندرة”.