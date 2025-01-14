إستقرار مؤقت.. أمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة بداية من الخميس

ستعرف المناطق الشمالية للوطن استقرارا مؤقتا في الطقس غدا الأربعاء. على أن تعود الأجواء الممطرة والمثلجة بداية من يوم الخميس. بعد دخول منخفض جوي قوي من نوع آخر محمل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة.

وأجمعت كافة النماذج الرقمية للرصد الجوي على دخول سلسلة من الاضطرابات الجوية محملة بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة تخص في البداية الولايات الشرقية والوسطى، لتنتقل تدريجيا نحو الولايات الغربية للوطن بداية من يوم الخميس. أين سيكون نهاية الأسبوع شتوي بامتياز.

وحسب توقعات الطقس من يوم الأربعاء إلى الجمعة. فستعرف الولايات الشمالية للوطن استقرارا مؤقتا في الطقس غدا الأربعاء. مع بعض الأمطار المتفرقة على أقصى الولايات الشرقية. لتعود الأجواء الغائمة والممطرة يوم الخميس بسبب دخول منخفض جوي آخر. محمل بأمطار غزيرة جدا وثلوج على المرتفعات على غرار بجاية، جيجل،. بالإضافة كذلك إلى البويرة، تيزي وزو، وسطيف.

كما ستنتقل الأمطار ليلة الخميس إلى الجمعة إلى الولايات الغربية للوطن. في حين تبقى الأجواء ممطرة وباردة جدا يوم الجمعة.

بالمقابل، ستعرف الولايات الجنوبية للوطن، أجواءً غائمة على جانت، إليزي، تمنراست، عين قزام، وبرج باجي مختار، ورقلة. حيث ستكون الأجواء ممطرة بها. وتبقى صافية بباقي المناطق.

درجات الحرارة تبقى باردة وصقيعية في الصبيحة والليل. أين تتراوح مابين - 5 تحت الصفر إلى 4 درجات. من 2 إلى 7 درجات على المناطق الساحلية.

وخلال الظهيرة، تتراوح درجات الحرارة من 4 إلى 12 درجة على المناطق الشمالية ومن 10 إلى 20 درجة بالجنوب.

أما حالة البحر المرتقبة إلى غاية يوم الجمعة، فسيكون من مضطرب إلى هائج على طول الشريط الساحلي. مع رياح تتعدى 60 كلم/سا.

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