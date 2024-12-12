إستقرار مؤقت.. أمطار غزيرة ورعود بداية من الأحد

ستشهد الولايات الشمالية للوطن إستقرار مؤقت في الطقس، إلى غاية يوم الأحد. في انتظار قدوم إضطراب جوي من ضعيف إلى متوسط النشاط محمل بأمطار متفرقة على الولايات الوسطى والشرقية للوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء على الولايات الشمالية ستبقى من مغشاة في الصبيحة بسحب سفلى إلى صافية. مع درجات حرارة منخفضة خاصة خلال الليل والصبيحة مع تشكل للصقيع والجليد على المناطق الداخلية الهضاب العليا والأوراس.

وحسب ذات النماذج، فإن الوضعية الجوية ستتغير بداية من الأحد مع قدوم إضطراب جوي، متوسط النشاط محمل بأمطار متفرقة على الولايات الوسطى والشرقية للوطن. مع انخفاض في درجات الحرارة الدنيا وحتى القصوى.

كما ستشهد الولايات الشمالية للوطن بداية من مساء الخميس قدوم إضطراب جوي قوي ونشيط الفعالية محمل بهواء جد بارد، ومصحوب بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

درجات الحرارة الدنيا ستتراوح من 0 درجة إلى 10 درجات على الولايات الساحلية. في حين درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين 12 و18 درجة على الولايات الساحلية. ومن 10 إلى 15 درجة على المناطق الداخلية. في حين تتراوح مابين 20 إلى 30 درجة بالجنوب.

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