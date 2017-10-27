يهدد إستقلال إقليم كتالونيا عن المملكة الإسبانية، كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة الذي يحظى بمتابعة قياسية في العالم.

يتساءل متتبعو الكرة العالمية بشكل عام والإسبانية بشكل خاص، عن مخلفات استقلال الإقليم الكتالاني على “البارصا”.

في حال إنفصل الإقليم عن المملكة الإسبانية، فإن عدة أندية على غرار برشلونة ستنفصل عن مسابقات الدوري الإسباني “الليغا”.

في المقابل، سبق لرئيس الإتحاد الكتالوني لكرة القدم، أكد أن نادي “البلوغوانا” سيواصل المشاركة في “الليغا” مهما كان قرار الحكومة الإسبانية.

رغم ذلك يخشى المتتبعون ان يؤثر الإنفصال على الكرة الاسبانية بشكل مباشر وفصل “البارصا” التي بصمت على تاريخها العريق في “الليغا”.

وتخشى الجماهير عبر العالم، إلى خسارة المتعة التي يصنعها النجوم مثل رونالدو وميسي وبيكي وراموس،.

يأتي هذا، بعد مصادقة البرلمان الكتالوني على انفصال الاقليم عن المملكة اليوم الجمعة في إنتظار ما ستقرره الحكومة الإسبانية.

كما كان العديد من نجوم “برشلونة” قد صوتوا في وقت سابق على انفصال الإقليم، خلال الاستفتاء الذي جرى منذ أسابيع.