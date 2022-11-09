إستكمال أشغال تحديث نهائي ميناء الجزائر

أعلنت مؤسسة موانئ دبي العالمية، المشرفة على تسيير ميناء الجزائر، عن استكمال اشغال تحديث نهائي الحاويات.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد أكدت أن هذه التحسينات التي تجعل من ميناء الجزائر “منشأة رائدة في البلاد”. سمحت بـ “الرفع من قدرات شحن الحاويات وتخفيض وقت إنتظار السفن وإضافة خدمات لوجستية جديدة”.

وقال قال المدير العام لمؤسسة موانئ “دبي-الجزائر”، سمير بومعطي أنّ الاستثمارات المستقبلية في نهائي “ميناء الجزائر”، ستتمحور حول الرقمنة والحصول على شهادة الجودة “إيزو”، واستهلاك الطاقة النظيفة. فضلا عن تطوير شراكات في اللوجستيك المتماشية مع نظرة وتنظيمات البلاد التي تعزّز القطاع بشكل أكبر”.

وجرى الكشف عن إستثمار موانئ دبي العالمية أكثر من 114 مليون دولار في تحديث المنشآت والتجهيزات وأنظمة رقمنة نهائي الميناء. وذلك منذ التوقيع على إتفاق الإمتياز في سنة 2009.

وأشار البيان إلى أنّ هذه الإستثمارات قد سمحت بنقل القدرة الإجمالية للنهائي. من 250 ألف وحدة معادلة لعشرين قدما، إلى 755.600 وحدة معادلة لعشرين قدما سنويا.، مضيفا أنّ أوقات انتظار السفن قد تقلصت هي الاخرى، منتقلة من 10 أيام في سنة 2009 إلى أقل من يوم واحد حاليا بالنسبة للوحدات الأصغر.

كما أضاف البيان، أنه بإمكان ميناء الجزائر إستقبال سفن تنقل حتى 2000 وحدة معادلة لعشرين قدما. مع تقليص معدل وقت الإنتظار بنسبة 50 بالمائة. كما يعد نهائي الميناء الأول المخصص للحاويات على مستوى الجزائر. حيث يتوفر على تغطية كلية لمراقبة بالكاميرات. مضيفا أنّ هذه التحسينات سمحت برفع الصادرات المحلية خارج البترول والغاز من 1.5 بالمائة إلى 4 بالمائة في هذه السنة.

وبلغت قدرة نهائي ميناء جن جن (جيجل)، الذي تسيرّه موانئ دبي، 100.000 وحدة معادلة لعشرين قدما سنويا. مضيفاً أنّ المؤسسة قد استثمرت 140 مليون دولار في هذه المنشأة المينائية.

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