إستكمال إنشاء الرصيف الإصطناعي ROII بخليج بوسفر

استكملت المرحلة الأخيرة من إنشاء الرصيف الاصطناعي ROII، على مستوى خليج بوسفر بدائرة عين الترك بوهران، أمس، وهذا بعد المرحلة الأولى التي أنجزت شهر مارس 2023.

وتم إنزال 40 مربعاً من الإسمنت المسلح في قاع البحر، عن طريق غطاسي الجمعية الإيكولوجية “بربروس”.

وتكمن أهمية الأرصفة الاصطناعية في توفير بيئة مواتية للأسماك من أجل التكاثر. ما يسهم في المحافظة على الثروة السمكية والتنوع البيولوجي البحري.

وأشرف على العملية مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران بالتعاون مع جمعية بربروس.

كما تمت هذه العملية، بحضور مهنيي القطاع، من مدير الغرفة الولائية، وأعضاء اللجنة الولائية المكلفة بإنجاز الرصيف. والخبير الياباني NANAOU HAIONORI، التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.