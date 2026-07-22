إستكمال عملية إجلاء مرضى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الطب الفيزيائي بسرايدي

ستشرع مديرية الصحة والسكان لولاية عنابة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتحت إشراف ومتابعة وزير الصحة، في تنفيذ عملية إعادة نقل المرضى إلى مؤسستهم الصحية. إثر الحرائق التي حاصرت المؤسسة ونظرًا لإخماد الحرائق التي كانت تشكل خطرًا على محيط المستشفى.

وستشرع مديرية الصحة والسكان لولاية عنابة في هذه العملية، ظهيرة اليوم ، ابتداءً من الساعة الواحدة (13:00)، كما أن العملية ستتواصل إلى غاية استكمال إعادة جميع المرضى. وفق تنظيم محكم يضمن سلامتهم واستمرارية التكفل بهم.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، أنه قد تم ضبط جميع الترتيبات التنظيمية واللوجستية اللازمة، مع نسخ كل الإمكانيات المادية والبشرية. بما يضمن إنجاز العملية في أحسن الظروف، مع الحرص على توفير أعلى . معايير السلامة والأمن لفائدة المرضى والأطقم الصحية المرافقة

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