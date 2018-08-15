إستلام أربعة مدارس إبتدائية مع الدخول المدرسي المقبل بمعسكر

سيتم نهاية شهر أوت الجاري بولاية معسكر استلام 4 مدارس ابتدائية لتدخل حيز الخدمة مع الدخول المدرسي المقبل.

وأوضح والي ولاية معسكر محمد لبقى خلال إفتتاح أشغال المجلس التنفيذي الولائي أنه سيتم منشآت جديدة لقطاع التربية الوطنية .

أين سيت إستلام مدرسة جديدة بمركز بلدية فروحة ومجمعين مدرسيين بحيي 650 مسكن إجتماعي و”600 مسكن اجتماعي” بمدينة معسكر.

إضافة إلى مدرسة ببلدية حاسين استفادت من عملية ترميم وإعادة تأهيل واسعة.

وبحسب المسؤول- سيلتحق أزيد من 230 ألف تلميذ بالمؤسسات التربوية للولاية عبر الأطوار الثلاثة شهر سبتمبر المقبل.

من بينهم127 الف تلميذ في الطور الإبتدائي

للولاية عبر الأطوار الثلاثة شهر سبتمبر المقبل بينهم 127 ألف تلميذ في الطور و 73.875 في الطور المتوسط و 29.560 تلميذ في الطور الثانوي.