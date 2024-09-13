إستلام أول شحنة لمضخات محطات تحلية مياه البحر

باشر مجمع سوناطراك، عبر الشركة الجزائرية للطاقة، بإنشاء جسر جوي متمثل في عشرة رحلات جوية لنقل التجهيزات والمعدات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر التي أمر رئيس الجمهورية بإنجازها.

وحسب بيان للمجمع، جرت اليوم بمطار هواري بومدين الدولي، عملية استلام أول شحنة من المعدات الحساسة الضرورية لتشغيل محطات رأس جنات والطارف وبجاية وفوكة والمتمثلة في المضخات القادمة من اليابان.

وحسب ذات البيان، تم اللجوء إلى صيغة الاستيراد السريع لهذه المعدات. التي تحتوي أساسا على المضخات الداعمة لأنظمة استرجاع الطاقة. عبر الشحن الجوي الذي سيسمح باحترام المدة الزمنية لاستلامها في بضعة أيام. عوض الشحن البحري الذي يستغرق عدة أشهر. مع العلم أن تقدم الأشغال بالمحطات الخمس قد بلغ نسبة متقدمة تقدر بـ 75 بالمائة.

ويعكس كل هذا المجهود وهاته التدابير المتخذة من طرف مجمع سوناطراك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم. حرص الدولة والتزام كل الفاعلين في هذا البرنامج على تسليم المشاريع في آجالها المحددة.

كما يأتي هذا، تجسيدا للبرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية والرامي إلى تعزيز الأمن المائي في الجزائر بتحلية مياه البحر. عبر البرنامج الوطني التكميلي المتمثل في إنجاز خمسة محطات كبرى لتحلية مياه البحر. بقدرة إنتاجية تقدر ب 1.5مليون م3\يوم. وذلك في كل من ولايات وهران، وتيبازة، وبومرداس، وبجاية والطارف في ظرف زمني قياسي.