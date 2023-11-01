إستلام ثاني دفعة لبيض التفقيص المستورد

أعلن الديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب” في بيان له، اليوم ، عن استلام ثاني دفعة لبيض التفقيص المستورد، من طرف مركب الدواجن بسطيف التابع لمجمع تربية الدواجن للشرق.

وتندرج هذه العملية في إطار ضبط أسعار الصوص واللحوم البيضاء نظرا لارتفاع أسعار صوص اللحم على مستوى السوق الوطني.

وحسب ما جاء في بيان اوناب “نظرا لارتفاع أسعار صوص اللحم على مستوى السوق الوطني، وتطبيقا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة باستيراد بيض تفقيص اللحم، يعلن الديوان الوطني لتغذية الأنعام استلام ثاني دفعة من طرف مركب الدواجن سطيف التابع لمجمع تربية الدواجن للشرق اليوم الاربعاء الفاتح نوفمبر 2023”

وتشمب العملية كل المجمعات الجهوية التابعة لمجمع أوناب، في إطار ضبط أسعار الصوص وكذا أسعار اللحوم البيضاء في السوق الوطنية.