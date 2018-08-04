إستلام جسر “واد الكرمة” بالعاصمة في الدخول الإجتماعي المقبل   

سيتم تسليم جسر واد الكرمة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط ما بين البليدة والجزائر العاصمة في الدخول الإجتماعي المقبل.

وبحسب مصالح مديرية الأشغال العمومية،فإن المشروع ستنتهي به الأشغال في الأسابيع القليلة المقبلة كأقصى تقدير.

وكانت الأشغال قد انتهت بالشطر الأول في الجهة اليمنى من الجسر ،ثم إستأنفت في الجهة الأخرى بعد تحويل حركة المرور وإستكمال العمليات.

ووصلت نسبة أشغال الجسر نسبة 70 بالمئة.

وكان هذا الجسر يشكل خطرا على مستعملي الطريق وبخاصة في الشتاء والفيضانات التي يشهدها هذا المحور كل مرة بالمدخل الجنوبي للعاصمة.

حيث تعرض الجسر للتصدع وكان لزاما إعادة ترميمه من جديد.

وتعرف العاصمة في هذا المحور حالة من الإزدحام المروري بفعل الاشغال التي ستنتهي قريبا بحسب مسؤولين محليين.

اعادة ترميم وصيانة هذا الجسر وتسليمه ستحل مشكل الإختناق المروري حفاضا على مستوى سلامة مستعملي الطريق خاصة الطريق الوطني رقم 1.