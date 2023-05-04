إستلام خط بوغزول-الجلفة-الاغواط نهاية السداسي الأول لـ 2023

من المنتظر ان يتم تسليم خط السكة الحديدية الرباط بين بوغزول والأغواط مرورا بالجلفة، على مسافة 250 كلم، نهاية السداسي الاول من السنة الجارية 2023.

وفي جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية أوضح وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ أن ” الأشغال المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بوغزول-الجلفة-الأغواط تسير بوتيرة جيدة، وسيتم تسليمه على أقصى تقدير نهاية السداسي الاول من السنة الجارية، نظرا للأهمية التي يكتسيها”.

وأضاف رخروخ ان هذا المشروع يعتبر أحد مقاطع الخط الإختراقي “وسط” العابر للصحراء الذي يربط الجزائر العاصمة بالجنوب ومنه إلى الحدود الجزائرية – النيجيرية على مسافة 2439 كلم بسرعة عالية للقطارات تصل إلى 220 كلم/سا.

حيث يعبر كلا من ولايات المدية والجلفة والأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح وتمنراست وصولا إلى الحدود مع دولة النيجر. كما يتفرع عن هذا المشروع خطان إحداهما من غرداية، حيث يتجه شرقا نحو ورقلة وحاسي مسعود إلى تقرت، والاخر غربا من المنيعة نحو تيميمون وأدرار إلى برج باجي مختار، ومن تيميمون كذلك نحو ولايتي بشار وتندوف.

وتابع الوزير في شروحاته حول هذا المشروع أنه تم تقسيمه إلى عدة مقاطع حسب نوعية التضاريس لكل منطقة. من بينها خط الشفة-قصر البخاري على مسافة 111 كلم. حيث انتهت به الدراسات، غير أن العملية مجمدة لعدم كفاية الغلاف المالي الأولي المخصص لها والمقدر بـ 100 مليار دج، مما يستدعي إعادة تقييم يقدر بـ 250 مليار دج لتصبح التكلفة الإجمالية تقارب بـ 350 مليار دج ما يعادل 3.2 مليار دج للكيلومتر الواحد وهي أكبر تكلفة على مستوى الشبكة الوطنية.

وأرجع الوزير ذلك لنوعية تضاريس المنطقة التي تعد “من الأكثر صعوبة على المستوى الوطني”، والتي تستوجب إنجاز أنفاق وجسور كبيرة على مسار هذا الخط.

يضاف إلى هذا المقطع، مشروع خط قصر البخاري-بوغزول على مسافة 42 كلم، والذي انطلقت الاشغال به قبل أن يتم تجميدها من طرف السلطات العمومية من خلال أمر بإيقاف الأشغال في 20 يناير 2016 بعد الضائقة المالية التي عرفتها البلاد في تلك المرحلة.