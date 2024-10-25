إستلام شحنة جديدة من تجهيزات إنجاز محطات تحلية مياه البحر

إستقبل مجمع سوناطراك، اليوم الجمعة، شحنة جديدة من التجهيزات والمعدات الخاصة بإنجاز محطات تحلية مياه البحر، المنقولة على متن رحلة جوية حطت بمطار هواري بومدين الدولي.

هذا وباشر مجمع سوناطراك عبر فروعه ووفقا لتوجيهات الرئيس المدير العام للمجمع، رشيد حشيشي. في اطلاق جسر جوي جديد لنقل التجهيزات والمعدات الموجهة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر.

وحسب بيان للمجمع، يتميز هذا الجسر الجوي باستعمال أكبر وأضخم طائرات الشحن التجاري في العالم. قصد المحافظة على الوتيرة المتسارعة لإنجاز هذه المشاريع وتسليمها في آجالها.

واستقبل المجمع، صباح اليوم، شحنة جديدة تحتوي على 79 طنا من التجهيزات والمعدات. المنقولة على متن رحلة جوية حطت بمطار هواري بومدين الدولي هذا الصباح. والمتمثلة في مغيرات سرعة المحركات بالمحطات متوسطة الضغط.

وكان في استقبال هذه الشحنة ممثلون عن الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الجزائرية للمشاريع الصناعية الكبرى، فروع مجمع سوناطراك.

وتعكس كل هذه المجهودات والتدابير المتخذة من طرف مجمع سوناطراك حرص والتزام هذا الأخير. وبمعية كل فروعه على تسليم المشاريع في أجالها المحددة.

ويشرف الرئيس المدير العام للمجمع شخصيا وبشكل مباشر ودوري على السير الحسن لكل البرامج والعمليات المتعلقة بإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر. نظرا لأهميتها الحيوية وارتباطها بشكل مباشر بالأمن المائي للجزائر الذي تعهدت السلطات العليا للبلاد به.

ويأتي هذا، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرامي لتعزيز الأمن المائي في الجزائر بتحلية مياه البحر. عبر البرنامج الوطني التكميلي والمتمثل في إنجاز خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر. بقدرة إجمالية تقدر ب 1.5 مليون متر مكعب في اليوم.