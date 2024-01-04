إستلام طُرق مداخل التوسع السياحي سيدي فرج نهاية مارس

شدد وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ على ضرورة إستلام منطقة التوسع السياحي سيدي فرج ببلدية سطاوالي نهاية مارس القادم.

وأضاف الوزير رخروخ خلال زيارة تفقدية إلى مشاريع القطاع بالعاصمة أن المنطقة تعرف كثافة مرورية كبيرة خاصة في فصل الصيف.

مؤكدا أنه لا توجد أية عراقيل من أجل اتمام المشروع. كما أمر القائمين بالعمل بنظام المداومة” 3/8″ من أجل استلامه واتمام المنشآت الكبرى فيما بعد.

مشيرا إلى أنه تم الإستعانة بشركات وطنية لتدعيم الورشة. كما سيضم مشروع الطريق عدة جسور للراجلين من أجل تنقل قاطني الأحياء المجاورة.

للاشارة مشروع الطريق، يضم 15 كلم مقسم إلى 5 مقاطع و11 محور بالإضافة كذلك إلى نفق أرضي.