إستلام مشروع السكة الحديدية “بشار-تندوف” في أكتوبر المقبل

كشف مدير الاعلام بالوكالة الوطنية لدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكة الحديدية “أنسريف” عبد القادر مزار. أنه من المرتقب إستلام جسر واد الدوارة الذي يعد الأطول في الجزائر وإفريقيا ويجري إنجازه في إطار المشروع الضخم لخط السكة الحديدية “بشار-تندوف”. وذلك بطول تزيد عن 4.1 كلم في أكتوبر المقبل.

وحسبما أكده مزار في تصريح لـ”وأج”، فإن عملية إنجاز هذا الجسر الذي يتراوح إرتفاعه ما بين 9 إلى 12 مترا. يأتي في إطار مشروع السكة الحديدية “بشار-غار جبيلات (تندوف)”. بهدف تثمين خام الحديد في منجم غار جبيلات “تندوف”. وكذا تطوير حركة النقل بالسكك الحديدية “مسافرين والبضائع” ما بين جنوب غرب البلاد وشماله.

ويجري إنجاز العديد من الأشغال بهذا الجسر منها 1.170 خرسانة جاهزة و 1.432 دعامة لسطح الجسر. واعتماد خرسانة خاصة لإنجاز هذا النوع من المنشآت. كما سيسمح هذا المشروع الذي يعتبر إحدى الورشات الكبرى لمشروع السكة الحديدية المذكور. و الذي أسندت أشغال انجازه للشركة الصينية ”سي أر سي سي”. تحت المتابعة التقنية لصاحب المشروع “الوكالة الوطنية لدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكة الحديدية”. بمرور آمن للمسافرين ونقل البضائع فوق مجرى الوادي.

ويتضمن المشروع 1.431 منشأة فنية منها ما هو جاري تجسيده وأخري منجزة ضمن المشروع الضخم لخط السكة الحديدية الرابط بين بشار وغار جبيلات “950 كلم” والمرتقب إستلامه نهاية سنة 2025.

ومن بين تلك المنشآت الفنية يوجد 45 جسرا للسكة الحديدية. و48 جسرا طرقيا و1.338 منشأة مائية, على طول مسار السكة الحديدية. يضيف المسؤول.

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