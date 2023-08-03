إستلام مشروع المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية قريبا

تفقد وزير الأشغال العمومية والمنشات القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، مشروع انجاز المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، غرب الجزائر العاصمة.

وأكد الوزير، خلال معاينته الميدانية لهذا الصرح التكويني، على الأهمية الاستراتجية لهذا المشروع الموجه للتكوين المتواصل في القدرات التسييرية و قيادة المشاريع الكبرى في مجال الاشغال العمومية.

وكذا تكوين المكونين وتاهيل الإطارات وتقوية القدرات البشرية في مختلف التخصصات التي يتطلبها عصرنة قطاع الاشغال العمومية والمنشات القاعدية.

وأسدى الوزير خلال هذه الزيارة تعليمات لمجمع شركات الانجاز للإسراع في انهاء واستلام هذه المكسب التنموي في اقرب وقت.

مشددا على ضرورة السهر على تجاوز بعض العراقيل ذات الطابع التقني. واستكمال جميع الأشغال المتعلقة بتهيئة الطرق وربط هذه المنشاة بمختلف الشبكات. بالإضافة الى تجهيزها بالوسائل والتجهيزات العصرية اللازمة.

مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الدولة في مجال تطوير وتعزيز منظومة التكوين.

كما أعطى الوزير، بالمناسبة، تعليمات إلى مختلف الهياكل المركزية المكلفة بالموارد البشرية والتكوين وكذا التخطيط والاستشراف من اجل تحضير الإجراءات الإدارية والبرامج اللازمة للانطلاق في عملية التكوين.