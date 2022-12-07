إستلام مشروع تحويل مياه سد بوحنيفية إلى فرقوق بـ2023

يرتقب استلام مشروع تحويل مياه سد بوحنيفية إلى سد “فرقوق” ببلدية الفراقيق في معسكر خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.

كما يشمل المشروع الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ10 مليار دينار ضمن برنامج ممركز. ويشرف عليه الديوان الوطني للسقي وصرف المياه إنجاز قناة لتحويل المياه من سد بلدية بوحنيفية إلى سد “فرقوق”. وهذا على مسافة 37 كلم ويرتقب استلامه خلال السداسي الأول من السنة المقبلة على “أقصى تقدير” وفق الشروحات المقدمة..

ويسمح المشروع بضمان ضخ “عقلاني” للمياه الموجهة لسقي سهل الهبرة ببلديات المحمدية وسيدي عبد المومن. ومقطع دوز وبوهني وحماية مياه “وادي الحمام” ببلدية بوحنيفية من الاستغلال العشوائي، استنادا إلى مديرية الموارد المائية والأمن المائي.

ومن جهة أخرى عاين الوالي مشروع إزالة الأوحال منلا بوحنيفية حيث تتضمن العملية التي رصد لها مبلغ 1.5 مليار دينار. ضمن برنامج الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إزالة حوالي 5 ملايين متر مكعب من الأوحال.

في حين، يرمي مشروع تحويل سد بوحنيفة الذي تصل نسبة تقدم الأشغال به حاليا إلى 40 بالمائة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للسد. مما يمكن من زيادة حجم المياه الشروب الموجهة لتموين بلديات بوحنيفية والقيطنة وحسين ومعسكر.

كما أكد والي معسكر، أن العمليات التنموية التي ستسجل ببرنامج السنة المقبلة “ستأخذ بعين الاعتبار كافة انشغالات سكان بلديات الولاية”. “ذات صلة بالتنمية المحلية”.