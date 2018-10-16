إستلام ملعب براقي يتأجل إلى جانفي 2019

أعلن وزير الشباب والرياضة محمد حطاب اليوم الثلاثاء أنه سيتم استلام ملعب براقي الاولمبي لكرة القدم في شهر جانفي 2019 بعد ما كان من المقرر استلامه نهاية ديسمبر من العام الجاري .

واوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد قادته الى ملعب براقي بالعاصمة رفقة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر “ليو يويخه” أن ” المشروع الذي انطلقت الاشغال به منذ 14 سنة نأمل ان يتم استلامه في اقرب وقت ممكن بعد التأخيرات المسجلة رغم الامكانيات البشرية والمادية التي سخرتها الدولة من اجل ان يتم استلامه شهر ديسمبر 2018.”.

وتم الشروع في إنجاز ملعب براقي سنة 2004 بطاقة استيعاب تصل الى 40 الف متفرج لكن الاشغال به توقفت لمدة سنوات قبل استئناف الاشغال سنة 2009 حيث ورغم الامكانيات البشرية والمادية التي سخرتها الدولة إلا أن نسبة الانجاز لم تتجاوز 86 بالمائة دون احتساب الاشغال المتعلقة بأرضية الميدان والمدرجات التي لم يشرع فيها بعد.

” كان لزاما علينا إتمام الاشغال الكبرى للملعب قبل التنقل الى مرحلة اخرى لأننا نحرص دائما على تقديم مشروع يطابق المعايير الدولية وذو نوعية جيدة ” حسب تصريح نزيم غانم المدير العام المساعد للمؤسسة الصينية القائمة على المشروع مؤكدا ان ” الاشغال تقدمت كثيرا وسنتنقل في القريب العاجل الى المرحلة الثانية. نريد ملعبا عصريا يستجيب لمعايير الامن.”