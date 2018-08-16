إستلام 12 مؤسسة تعليمية جديدة بورقلة خلال الموسم الدراسي المقبل

سيتعزز قطاع التربية بولاية ورقلة بفتح 12 مؤسسة تعليمية جديدة في مختلف الأطوار التعليمية برسم الموسم الدراسي القادم 2018-2019 .

تتمثل تلك المنشآت التربوية التي تتوزع عبر مختلف أنحاء الولاية في عشرة مدارس إبتدائية و ملحقة واحدة بالطور المتوسط ي ومؤسسة للتعليم الثانوي

هياكل القطاع سترتفع إلى ما مجموعه 488 مؤسسة تربوية ي من بينها 324 إبتدائية و 113 متوسطة وملحقة واحدة

تابعة لنفس الطور من التعليم و 50 ثانوية.

وستسمح هذه الهياكل التعليمية الجديدة بتحسين شروط التمدرس للتلاميذ سيما بالطور الإبتدائي.

تحرص السلطات العمومية على تخصيص مبالغ مالية معتبرة فاقت قيمتها الإجمالية ملياري دج ي موجهة لإعادة الإعتبار لعديد المؤسسات التربوية.

سيما في الطور الإبتدائي حيث برمجت في هذا الشأن 727 عملية التي تشمل تهيئة ساحاتها و ترميم الحجرات الدراسية ومختلف مرافقها وأشغال أخرى.