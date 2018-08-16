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إستلام 12 مؤسسة تعليمية جديدة بورقلة خلال الموسم الدراسي المقبل

أخبار الجزائر
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إستلام 12 مؤسسة تعليمية جديدة بورقلة خلال الموسم الدراسي المقبل صورة من الأرشيف
بقلم أحمد مراح

سيتعزز قطاع التربية بولاية ورقلة بفتح 12  مؤسسة تعليمية جديدة في مختلف الأطوار التعليمية برسم الموسم الدراسي القادم 2018-2019 .

تتمثل تلك المنشآت التربوية التي تتوزع عبر مختلف أنحاء الولاية في عشرة مدارس إبتدائية و ملحقة واحدة بالطور المتوسط ي ومؤسسة للتعليم الثانوي

هياكل القطاع سترتفع إلى ما مجموعه 488 مؤسسة تربوية ي من بينها 324 إبتدائية و 113 متوسطة وملحقة واحدة

تابعة لنفس الطور من التعليم و 50 ثانوية.

وستسمح هذه الهياكل التعليمية الجديدة بتحسين شروط التمدرس للتلاميذ سيما بالطور الإبتدائي.

تحرص السلطات العمومية على تخصيص مبالغ مالية معتبرة فاقت قيمتها الإجمالية ملياري دج ي موجهة لإعادة الإعتبار لعديد المؤسسات التربوية.

سيما في الطور الإبتدائي  حيث برمجت في هذا الشأن 727 عملية التي تشمل تهيئة ساحاتها و ترميم الحجرات الدراسية ومختلف مرافقها وأشغال أخرى.


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