إستلام 49 مؤسسة تعليمية في العاصمة خلال الموسم الدراسي الجديد

قام وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقّد بالعاصمة، رفقة والي الولاية. أين صرح بأن الولاية ستستلم 49 مؤسسة تعليمية منها 10 ثانويات، و13 متوسطة و26 مدرسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي الجديد.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، قام الوزير، بالإطلاع على مدى جاهزية المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ للموسم الدراسي 2021-2022.

وشملت زيارة العمل والتفقد ثلاث مقاطعات إدارية أين وقف الوزير على تقدم الأشغال فيها وهي المقاطعة الإدارية لبوزريعة، أين تفقد مشروع إنجاز ثانوية 1000 مقعد بيداغوجي بـ 300 وجبة، تعويض ثانوية زواد نور الدين.

بالإضافة إلى زيارة المقاطعة الإدارية لزرالدة، اين قام بتفقد مشروع إنجاز متوسطة قاعدة6 بالقرية الفلاحية.

وكذا زيارة المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، أين تم تفقد مشروع إنجاز متوسطة 720 تلميذ، قاعدة6 بحي 1400 مسكن، بيع بالإيجار ببلدية معالمة، وكذا مشروع إنجاز ثانوية 1000 مقعد بيداغوجي بحي 22000/10000 سكن، بيع بالإيجار بالزعاترية.

وفي المقاطعة الإدارية للرويبة، تم تفقد مشروع إنجاز متوسطة (720) تلميذ قاعدة6 بحي قريشي 1020 مسكن ترقوي عمومي، ومشروع إنجاز مدرسة ابتدائية بحي محمد الباي.

في ختام جولته التفقدية، قدّم الوزير تصريحا صحفيا لأسرة الإعلام، أشار أنه خصّ زيارته للمؤسسات التعليمية التي قاربت الأشغال فيها طور الإنهاء، للتأكد من جاهزيتها وبالتالي تثبيت قرار فتحها.

مؤكدا أن كل المشاريع التي بُرمج استلامها للموسم الدراسي 2021-2022 ستستلم في آجالها وستنشأ على مستوى اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التربوية المنصبة بوزارة التربية الوطنية.

وأشار الوزير، إلى أن ولاية الجزائر ستستلم 49 مؤسسة تعليمية منها 10 ثانويات، و13 متوسطة و26 مدرسة ابتدائية.

وأضاف الوزير، إنه وبالنسبة لعدد المؤسسات التعليمية التي ستُنشأ على المستوى الوطني، فهي تقدر بـ473 مؤسسة منها 303 مدرسة ابتدائية و97 متوسطة و73 ثانوية، حيث انطلقت اللجنة الوزارية لإنشاء المؤسسات التربوية في أشغال دورتها الثانية بتاريخ الرابع والعشرين من شهر أوت الجاري وستستمر في أشغالها إلى غاية السادس من سبتمبر 2021.