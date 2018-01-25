إستلام 600 مقعد بيداغوجي قبل الدخول الجامعي بالبيض

يرتقب إستلام 600 مقعد بيداغوجي، ومكتبة جامعية بالمركز الجامعي “نور البشير” بالبيض قبل الدخول الجامعي المقبل.

وقال الطاهر مختاري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الأشغال البيداغوجية المتمثلة في مدرجين سيتم الإنتهاء منها خلال السنة الجارية.

ووضعها حيز الخدمة لتضاف لحوالي 4 ألاف مقعد بيداغوجي التي يتوفر عليها المركز الجامعي حاليا.

و في ذات السياق، يرتقب خلال السنة الجارية استلام مكتبة المركز الجامعي، التي تجاوزت أشغال إنجازها 60 من المائة .

كما أشار مختاري، أنه سيتم إستلام قريبا الجناح الإداري للمركز الجامعي من مكاتب الموظفين الإداريين و غيرها.