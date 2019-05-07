إستلام 66 مؤسسة تربوية جديدة بغرب الجزائر العاصمة

ستتدعم مقاطعة التربية غرب الجزائر العاصمة، مع الدخول المدرسي الجديد 2019/2018 بـ 66 مؤسسة تربوية جديدة في الاطوار التعليمية الثلاث.

وأوضحت مديرة المديرية قايد صونيا، في تصريح لوأج أنه، أن هذه المؤسسات ستخفف الضغط والإكتظاظ المسجل في معدلات التلاميذ بالقسم الواحد مع كل سنة دراسية.

وقالت أن كل من المؤسسات التربوية ببلديتي أولاد فايت والدويرة ستعرف أريحية في إستقبال التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل

بالنظر الى إستلام عديد الهياكل الجديدة لاسيما منها بلدية الدويرة التي ستستقبل عدة متوسطات و مدارس ابتدائية.

وبالرغم من أن مقاطعة التربية غرب العاصمة، تكون قد إستفادت من أكبر حصة من الهياكل المدرسية التي ستسلم سبتمبر المقبل بالعاصمة

وستحظى ولاية الجزائر بإستلام 89 مرفق تربوي جديد تحسبا للدخول المدرسي المقبل،مما سيخفف الضغط خاصة على مؤسسات الناحيتين الشرقية والغربية.