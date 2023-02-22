إستلام ثالث سفينة تونة من صنع جزائري بميناء زموري

تم اليوم إستلام وتعويم ثالث سفينة تونة من صنع محلي. على مستوى ورشة بناء وإصلاح السفن CORENAV بزموري البحري ولاية بومرداس.

السفينة وحسب بيان الوزارة صُنعت بقدرات جزائرية من طرف مؤسسة خاصة. وهي من الحجم الكبير بطول 35 مترا موجهة للصيد في أعالي البحار صيد الطونة. صُنعت بقدرات جزائرية من طرف مؤسسة خاصة.

واضاف البيان جرى إخراج السفينة من حوض ميناء زموري البحري للقيام بالتجارب اللازمة في عرض البحر. للإشارة أن السفينة بطول 35 متر محلية الصنع وبسواعد جزائرية وبشباب تكون في مراكز التكوين المهني.

وأوضح مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، الشريف قادري أنّ السفينة المستلمة تعدّ ثالث إنجاز لهذه المؤسسة الخاصة. بعدما قامت بصُنع وتفعيل سفينتين مماثلتين وبالخصائص والمواصفات ذاتها، في الخدمة بتاريخ 7 ماي 2022.

كما كشف ذات المسؤول عن قيام مؤسسة “كوريناف” بإنجاز سفينين جديدتين. بالمواصفات والخصائص نفسها على مستوى نفس الورشة بميناء زموري. حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بهما حاليًا الـ 20 بالمائة.