إستمرار إضراب طلبة الملحق الجامعي بقصر الشلالة وسط تخوفات من سنة بيضاء

يستمر إضراب الملحق الجامعي بقصر الشالالة في تيارت، حيث يطالب الطلبة بترقية الملحق الى مركز، وذلك وسط تخوفات من سنة بيضاء.

وعلمت النهار أن مدير جامعة عبد الرحمان ابن خلدون بتيارت، قد استدعي أمس جميع أساتذة الملحق الجامعي بقصر الشلالة، لدراسة وضعية الملحق الذي يدخل طلبته أسبوعهم السابع في الاضراب.

وكان طلبة الملحق الجامعي، قد قاطعوا امتحانات السداسي الثاني منذ تاريخ 19 جانفي، ومازالت الدروس متوقفة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

ويطال المضربون، بترقية الملحق إلى مركز جامعي، كون جميع المؤهلات متوفرة حسبهم.

مع ضرورة رفع التجميد عن مشروع إنجاز ألف مقعد بيداغوجي، و500 سرير و20 سكنا وظيفيا.

وكان مدير جامعة تيارت، البروفيسور ميموني، قد تنقل إلى الملحق قبل أسابيع واستمع لمطالب الطلبة، وأكد أن ملف الترقية أصبح بين يدي الوزارة الوصية.

وأضاف المدير، أن الملف قيد الدراسة، و لا يمكن أن يتم تطبيقه بين عشية وضحاها.

ويستمر الإضراب وسط تخوفات من الإعلان عن سنة بيضاء، وتساؤلات عن المستفيد من الوضع الذي آل إليه الملحق الجامعي.