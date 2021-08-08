إستمرار إنقطاع التزوّد بالمياه عبر هذه البلديات إلى غاية يوم الثلاثاء

أعلنت مؤسسة سيال، أنه حدث عطب ثاني على مستوى القناة الرئيسية لنقل المياه من قاريدي. مما سيتسبب في للوقف الفوري للضخ وتوقف تزويد 9 بلديات بالمياه.

وأوضح بيان للمؤسسة، أنه تم إستئناف الخدمة التدريجية، للقناة الرئيسية لنقل المياه من قاريدي نحو هياكل الري ببوزريعة اليوم الأحد، بداية من الساعة 08:00 صباحا. حيث وقع عطب ثاني على مستوى نفس القناة، تطلب الوقف الفوري للضخ في هذه القناة. أين تم إنجاز عمليات الحفر من فرقنا من أجل مباشرة عمليات إصلاح التسرب الثاني التي سيتم إنهاؤها يوم الإثنين بداية من الساعة 17:00 مساءا.

وأشار البيان أن عملية التزويد تبقى متوقفة إلى غاية إنهاء الأشغال على مستوى بلدية بوزريعة، بلدية بن عكنون (الطريق الوطني 11، الأسفودال، مصطفى خالف”، بلدية بني مسوس، بلدية واد قريش (بوفريزي”، بلدية دالي إبراهيم، بلدية الشراقة “جزئيا”. بلدية بولوغين “حي زغارة” بلدية رايس حميدوا “حي سيدي الكبير”. بلدية الأبيار “حي المنظور، شارع لويس روجيه وجسر الشمس”.

وعند استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تزويدبلديات بولوغين (حي زغارة) رايس حميدوا (حي سيدي الكبير)، بني مسوس (كليا)، الشراقة ودالي إبراهيم يوم الإثنين بداية من الساعة 22:00 مساءا. وفيما يخص بوزريعة، بن عكنون (الطريق الوطني 11، الأسفودال، مصطفى خالف)، واد قريش (بوفريزي)، والأبيار (حي المنظور، شارع لويس روجيه وجسر الشمس). فسيتم تزويدهم يوم الثلاثاء 10 أوت 2021 بداية من الساعة 08،00 صباحا