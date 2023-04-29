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قناة النهار

إستمرار الأجواء الحارة على أغلب الولايات

بقلم قناة النهار
إستمرار الأجواء الحارة على أغلب الولايات
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إستمرار الأجواء الحارة على أغلب الولايات

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رابط دائم : https://nhar.tv/iWD4h
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