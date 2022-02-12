إستمرار الأشغال بقناة التفريغ التابعة للقناة الرئيسية بالحميز في الدار البيضاء
تتواصل فرق مديرية الأشغال ومديرية الإنتاج منذ أسبوع، للقيام بأشغال أولية لتهيئة ورشة الأشغال على مستوى منطقة الحميز بالدار البيضاء. وهذا في إطار التحضير للأشغال المعلن عن إقامتها يوم غد الأحد.
اين قامت فرق سيال اليوم بالحفر بإستعمال آليات وقاطعة الصخور لإزالة الإسمنت المسلح المحيط بالقناة الرئيسية وقناة التفريغ. العملية مكنت من الكشف عن مكان التسرب الذي حُدد على مستوى قناة التفريغ التابعة للقناة الرئيسية.
واوضح بيان سيال إستمرار الاشغال ليوم غد إن شاء الله بوقف القناة والعمل على إصلاحها بحسب ما تمّ برمجته سالفا.
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إعادة غلق الطريق بين خميس مليانة وبومدفع.. وهكذا سيتم تحويل حركة المرور
إعادة غلق الطريق بين خميس مليانة وبومدفع.. وهكذا سيتم تحويل حركة المرور
هذا وأعلنت مصالح الدرك الوطني، شهر ديسمبر الماضي، غلق الطريق الرابط بين خميس مليانة وبومدفع بولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين.
وأضافت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه تم غلق الطريق السيار “شرق-غرب” بمقطع خميس مليانة وبومدفع في كلا الإتجاهين. حيث تم تحويل حركة السير بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل المتوجهين من الجزائر نحو وهران. نحو الطريق الوطني رقم 04 عبر محول العفرون.
كما تم تحويل حركة السير للمتوجهين من وهران إلى الجزائر. نحو الطريق الوطني رقم 04 عبر محول خميس مليانة.
وأضافت ذات الوحدات، أن القادمين من الطريق الوطني رقم 14 والطريق الوطني رقم 18 فقد تم تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 04. عبر محور الدوران المحاذي لمحطة الدفع للطريق السيار بخميس مليانة.
أما بالنسبة لباقي المركبات المتجهين من مدينة وهران نحو الجزائر. فإن التحويل يكون عبر الطريق الوطني رقم 04 بالقرب من مكان الأشغال عبر الطريق الإجتنابي للطريق السيار. بالإضافة كذلك إلى المتجهين من مدينة الجزائر نحو وهران. فسيتم تحويلهم عبر الطريق الوطني رقم 04 عبر محول بومدفع.