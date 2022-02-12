إستمرار الأشغال بقناة التفريغ التابعة للقناة الرئيسية بالحميز في الدار البيضاء

تتواصل فرق مديرية الأشغال ومديرية الإنتاج منذ أسبوع، للقيام بأشغال أولية لتهيئة ورشة الأشغال على مستوى منطقة الحميز بالدار البيضاء. وهذا في إطار التحضير للأشغال المعلن عن إقامتها يوم غد الأحد.

اين قامت فرق سيال اليوم بالحفر بإستعمال آليات وقاطعة الصخور لإزالة الإسمنت المسلح المحيط بالقناة الرئيسية وقناة التفريغ. العملية مكنت من الكشف عن مكان التسرب الذي حُدد على مستوى قناة التفريغ التابعة للقناة الرئيسية.

واوضح بيان سيال إستمرار الاشغال ليوم غد إن شاء الله بوقف القناة والعمل على إصلاحها بحسب ما تمّ برمجته سالفا.

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