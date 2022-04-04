إستمرار الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، إستمرار تساقط الأمطار إلى غاية يوم الأربعاء مع درجات حرارة دافئة على المناطق الشمالية. وتحسن الوضعية الجوية بداية من الخميس

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح كميتها مابين 30 إلى 50 ملم طيلة نهار اليوم الإثنين، على كافة الولايات الشمالية للوطن وتستمر إلى غاية صبيحة الغد الثلاثاء. على غرار ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، وهران، مستغانم، تيارت، الشلف. بالإضافة كذلك إلى الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة، بجاية، سطيف، باتنة، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، سوق اهراس، الجلفة وبسكرة.

وستشهد الولايات الشمالية اليوم الإثنين أجواء باردة مع انخفاض في درجات الحرارة. واستمرار هبوب الرياح القوية إلى غاية مساء الغد الثلاثاء. مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على المناطق الداخلية والشرقية بسبب هبوب تيارات هوائية جنوبية غربية نحو المناطق الشمالية.

درجات الحرارة ستكون منخفضة وباردة خلال الصبيحة والليل لتتراوح من 0 إلى 5 درجات على المناطق الشمالية، ولن تتعدى 15 درجة خلال الظهيرة. كما ستتراوح مابين 20 و25 درجة بالجنوب.

أما توقعات الطقس غدا الثلاثاء، فستبقى الأجواء غائمة مع بعض الأمطار المتفرقة على ولايات معسكر سيدي بلعباس، الشلف، تيارت، سعيدة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البليدة، بجاية. كما ستبقى الولايات الشمالية تشهد بعض الأمطار خلال النهار لتتحسن الأجواء يوم الخميس.

درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس ستعرف إرتفاعا طفيفا. حيث سيكون الطقس دافئ بسبب هبوب تيارات جنوبية غربية نحو المناطق الشمالية. لتتراوح مابين 18 و28 درجة على الولايات الشمالية. ومن 35 إلى 40 درجة بالجنوب. وتصل إلى 43درجة على عين قزام، عين صالح، برج باجي مختار، و رقان.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن البحر سيكون من مضطرب الى هائج يومي الاثنين والثلاثاء مع علو أمواج يصل إلى 4 امتار. ويتحسن بداية من الخميس.