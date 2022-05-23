قناة النهار إستمرار الإرتفاع الجنوني للسيارات المستعملة..الأزمة مستمرة بقلم قناة النهار نشر في 23 ماي 2022 - 15:07 شارك غرِّد أرسل 155 0 إستمرار الإرتفاع الجنوني للسيارات المستعملة..الأزمة مستمرة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/upax2 اقرأ أيضا مجتمع: عمي محمد .. قصة فائز في قرعة حج 2020 يقصى بعد تجاوزه سن 65 قناة النهار 12 ماي صريح جدا: ما السبب وراء إرتفاع الأسعار وإنخفاضها؟ قناة النهار 15 ماي صريح جدا: هذه هي المنتوجات الغذائية المتواجدة في السوق .. قناة النهار 14 ماي بومرداس .. وزير الصيد البحري يشرف على تدشين سفينتين لصيد سمك التونة قناة النهار 07 ماي سعيدة : بن الربيحة..مجاهد يستذكر بشاعة المستعمر قناة النهار 08 ماي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قناة النهار 12 ماي مجتمع: في أول أيام العيد .. الأطقم الطبية تقف على حالة المرضى داخل المستشفيات قناة النهار 03 ماي أنا شاب وليت مقلق بزاف ونزعف على جال حوايج تافهين..كيفاش ندير؟ قناة النهار 03 ماي صريح جدا: ما الذي يعجبك في شريك حياتك ؟ قناة النهار 16 ماي البليدة: مدينة اسطنبول الوجهة الأولى للجزائريين لقضاء عطلتهم الصيفية قناة النهار 19 ماي