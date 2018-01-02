إستمرار الصفاء على الولايات الشمالية إلى غاية يوم الجمعة

ستبقى الأجواء صافية على كافة الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

وأفادت مصادر من الديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن الأجواء ستبقى صافية ومستقرة على الولايات الشمالية.

مع انقشاع ضباب الصبيحة بالسواحل.

لتتغير الأجواء وتصبح غائمة بداية من ليلة الجمعة مع تساقط للأمطار على الولايات الساحلية والقريبة من الساحل يوم السبت.

في حين بالجنوب الجزائري لن تتعير الوضعية الجوية خلال هذه الفترة إذ سيميزها طقس من صافي إلى غائم جزئيا.

لتتراوح درجات الحرارة مابين 16 الى 22 درجة على السواحل وما بين 13 الى 19 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 19 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية للبلاد.