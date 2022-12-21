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قناة النهار

إستمرار الوضعية الجوية المستقرة خلال الأيام المقبلة..التفاصيل

بقلم قناة النهار
إستمرار الوضعية الجوية المستقرة خلال الأيام المقبلة..التفاصيل
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إستمرار الوضعية الجوية المستقرة خلال الأيام المقبلة..التفاصيل

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