إستمرار تساقط أمطار رعدية تتعدى 30 ملم على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الساحلية نهار اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح يحذر من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية. حيث ستتعدى كمية الأمطار المرتقبة 30 ملم محليا

كما أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس والبليدة.

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إستمرار تساقط أمطار رعدية على الولايات الشمالية

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت في نشرية خاصة عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 70 ملم محليا. إلى غاية منتصف الليل.

وذكرت النشرية ان الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة، تيزي وزو، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، بجاية والبليدة.

كما حذرت ذات المصالح من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم إلى غاية منتصف الليل. كما سيكون البحر هائجا وعلو الأمواج يصل إلى الـ 4 أمتار.

وتخص النشرية كل من مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية و جيجل.

كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على السواحل الوسطى للوطن على غرار تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون

بالإضافة إلى أن سرعة الرياح ستتعدى 60 كلم /سا وعلو الأمواج سيصل إلى 4 أمتار.

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وسجلت المديرية العامة للحماية المدنية عدة تدخلات، على إثر التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة بالجزائر العاصمة والعديد من ولايات الوطن.

حيث تدخلت الحماية المدنية أمس على الساعة الـ15 سا و14 د من أجل عملية إمتصاص المياه بالمنطقة الصناعية دار البيضاء.

كما تدخلت على الساعة 17 سا على إثر إنهيار مبنى ببولوغين في الجزائر العاصمةـ والذي تسبب في وفاة 3 أشخاص تم انتشالهم من تحت الأنقاض.

وفي حدود الساعة الـ18 سا 56 د خروج الحماية المدنية إلى حي بوبطرة دارالبيضاء من أجل عملية إمتصاص المياه. وعلى الساعة 18 سا 40 د خرجت إلى حي اسماعيل عمارة 12/13/14 يفصح من أجل إمتصاص المياه. كما سجلت تدخلا في حدود-19 سا 02 د بحي اسماعيل يفصح ع/24 من أجل عملية إمتصاص المياه.

كما تدخلت الحماية المدنية صبيحة اليوم على الساعة 07 سا 13 د. من أجل حادث سقوط شجرة على سيارة ببلدية برج الكيفان.