إستمرار تساقط أمطار رعدية تتعدى 30 ملم على 8 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية اليوم الإثنين على الولايات الشرقية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، يفيد باستمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية. تصل إلى 30 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم. على ولايات سوق اهراس، ميلة، قالمة، عنابة، سكيكدة، الطارف، جيجل، قسنطينة

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