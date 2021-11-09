إستمرار تساقط أمطار رعدية تتعدى 80 ملم على هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، حذرت من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية وبومرداس.

بالإضافة إلى ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، برج بوعريريج وميلة.

كما أن كميتها ستتعدى 80 ملم محليا، وستستمر في التساقط إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذرت ذات المصالح، من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت وغليزان

كما أن كميتها ستتعدى 40 ملم محليا، وستستمر في التساقط إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

في حين أصدرت الأرصاد الجوية نشرية خاصة ثالثة تخص تساقط أمطار رعدية غزيرة بالجنوب، وبالتحديد على ولاية إيليزي.

حيث ستتعدى كميتها 40 ملم محليا، وستستمر في التساقط إلى غاية الساعة 18سا من مساء اليوم الثلاثاء.

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أمطار..رياح قوية وأمواج تصل إلى 4.5 متر

حذرت نشرية خاصة بحرية، اليوم الاثنين، من رياح قوية وأمطار رعدية، على عديد الولايات، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كلم/سا. كما سيكون البحر شديد الهيجان بأمواج تصل إلى 4.5 متر.

وأدت الأمطار الغزيرة المتساقطة، الى غلق الطرقات وارتفاع منسوب المياه، حيث كشفت مصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل عدة تدخلات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها معظم ولايات الوطن نتيجة التساقط الغزير للأمطار.

هذه الطرقات مغلقة بسبب الثلوج