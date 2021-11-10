إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بـ10 ولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 70 ملم محليا. إلى غاية منتصف الليل.

وذكرت النشرية ان الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة، تيزي وزو، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، بجاية والبليدة.

كما حذرت ذات المصالح من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم إلى غاية منتصف الليل. كما سيكون البحر هائجا وعلو الأمواج يصل إلى الـ 4 أمتار.

وتخص النشرية كل من مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية و جيجل.

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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على السواحل الوسطى للوطن بداية من مساء اليوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من هبوب رياح قوية على السواحل الوسطى، على غرار تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون

سرعة الرياح ستتعدى 60 كلم /سا وعلو الأمواج سيصل إلى 4 أمتار. كما أنها متوقعة بداية من الساعة 18سا إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

رياح قوية وأمواج تصل إلى 4.5 متر

وكانت قد حذرت نشرية خاصة بحرية، أمس الاثنين، من رياح قوية وأمطار رعدية، على عديد الولايات، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كلم/سا. كما سيكون البحر شديد الهيجان بأمواج تصل إلى 4.5 متر.

وحسب النشرية ذاتها، فإن رياح قوية وأمواج عالية، ستستمر إلى غاية صبيحة اليوم الثلاثاء. أما عن السواحل المعنية بالنشرية هي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية. إضافة إلى أزفون، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون، تنس.

كما نبهت مصلحة الأرصاد الجوية من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية تتعدى 40 ملم محليا . وستكون بداية تساقط الأمطار من السادسة مساءً إلى غاية صبيحة يوم الثلاثاء .

وبخصوص الولايات المعنية ذكر التنبيه، كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، برج بوعريريج، سطيف. إضافة إلى تيزي وزو، بجاية، جيجل.

أمواج تصل إلى 3 أمتار

بالمقابل وفي تنبيه بحري، سيتم تسجيل هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 50 كلم في الساعة. أما علو الأمواج يصل إلى 3 أمتار إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. وجاء في ذات التنبيه أن السواحل المعنية: مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

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